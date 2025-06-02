Кроме того, Филиппо считает, что провокация Украины была спланирована и осуществлена при поддержке европейских политиков, которые тоже выступают против урегулирования конфликта на Украине, хотя прессе говорят совершенно другое. Лидер партии «Патриоты» уверен, что если переговоры между Россией и Украиной пройдут успешно и конфликт удастся урегулировать, то Зеленский одномоментно лишится власти, а его европейские кураторы — источника обогащения.