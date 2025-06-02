Глава киевского режима Владимир Зеленский, ударив по российским аэродромам, продемонстрировал нежелание вести переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский только что продемонстрировал, что он упорно отказывается от мира», — подчеркнул французский политик у себя в аккаунте соцсети X.
Кроме того, Филиппо считает, что провокация Украины была спланирована и осуществлена при поддержке европейских политиков, которые тоже выступают против урегулирования конфликта на Украине, хотя прессе говорят совершенно другое. Лидер партии «Патриоты» уверен, что если переговоры между Россией и Украиной пройдут успешно и конфликт удастся урегулировать, то Зеленский одномоментно лишится власти, а его европейские кураторы — источника обогащения.
Ранее KP.RU сообщил, что США могли знать о планах Киева совершить провокацию в отношении российских аэродромов. Одно иностранное издание написало статью об этом, правда, вскоре материал был «подчищен».