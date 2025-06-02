Радиостанция «Судного дня» передала в эфир восемь новых сообщений

В эфире радиостанции «Судного дня» УВБ-76 прозвучали восемь новых закодированных сообщений. Информацию об этом распространил военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале.
В трансляции можно было услышать слова «Пчелодер», «Веселье», «Уткорой», «Боброскот», «Луговой», «Моржовый», «Буйнак» и «Пупсолет».
Связаны ли эти сообщения какими-либо событиями, или их сгенерировали случайно не уточняется.
До этого УВБ-76 передавала закодированные послания в пятницу, 30 мая. Тогда в эфире прозвучали два слова: «копна» и «лучоторг». А 26 мая слушатели радиостанции «Судного дня» услышали три другие сообщения: «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный».