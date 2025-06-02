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Радиостанция «Судного дня» передала в эфир восемь новых сообщений

УВБ-76 несколько дней назад передавала закодированные сообщения из двух слов.

Источник: Аргументы и факты

В эфире радиостанции «Судного дня» УВБ-76 прозвучали восемь новых закодированных сообщений. Информацию об этом распространил военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале.

В трансляции можно было услышать слова «Пчелодер», «Веселье», «Уткорой», «Боброскот», «Луговой», «Моржовый», «Буйнак» и «Пупсолет».

Связаны ли эти сообщения какими-либо событиями, или их сгенерировали случайно не уточняется.

До этого УВБ-76 передавала закодированные послания в пятницу, 30 мая. Тогда в эфире прозвучали два слова: «копна» и «лучоторг». А 26 мая слушатели радиостанции «Судного дня» услышали три другие сообщения: «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный».