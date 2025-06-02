ВС России передали партию модернизированных танков Т-80

Корпорация «Уралвагонзавод» передала российским военным модернизированные танки Т-80БВМ, усовершенствованные с учетом боевого опыта участников СВО. Об этом сообщили представители пресс-службы предприятия.
«Машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции. В ходе модернизации омские конструкторы значительно повысили выживаемость “восьмидесяток” и их экипажей на поле боя», — сообщили там.
Как пояснил представитель предприятия, модернизация танков включала ряд технических новшеств. По его словам, это повысило эффективность работы экипажа — командира, механика-водителя и наводчика — в боевых условиях.
Ранее военнослужащие ВСУ, использующие американские танки Abrams, высказали претензии по поводу недостаточной брони.