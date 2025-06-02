Под Самарой скрыты 7 бункеров и сооружений с времен войны, рассказал диггер

На днях в Самаре состоялась интересная встреча любителей истории и архитектуры — лекция под названием «Бункеры запасной столицы», организованная известным исследователем подземелий, фотохудожником и экскурсоводом Петром Якубсоном.
Мероприятие прошло в стенах Дома архитектора и привлекло внимание широкой аудитории интересующихся историей родного края. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
Тематика выступления была посвящена уникальным подземным сооружениям, возведённым в период 1930—1940-х годов прошлого века, когда Самара носила название Куйбышев и играла важную стратегическую роль во времена Второй мировой войны.
Самара известна своим историческим наследием эпохи эвакуации советского правительства и предприятий, а также служением городом-пристанищем советских руководителей.
Петр Якубсон подробно рассказал слушателям о значении уникальных подземных бункеров, построенных специально для обеспечения безопасности высокопоставленных лиц государства и руководства страной в случае угрозы нападения.
Особое внимание лектор уделил таким знаковым объектам, как знаменитые подземные укрытия, расположенные на Хлебной площади, площадь имени Куйбышева и знаменитый санаторий «Волга».
Однако главной особенностью мероприятия стала возможность услышать эксклюзивную информацию о менее известных объектах городской инфраструктуры, таких как неиспользованный и заброшенный туннель в районе Струковского сада.
Стоит отметить, что данная лекция была организована в рамках просветительского проекта «ВООПИиК покажет» и приурочена к важной дате — празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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