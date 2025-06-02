Медики рассказали, как угощали раненых корейских солдат блинами

«В госпитале ребят кормили хорошо, но персонал угощал их и домашними блюдами. Очень забавно в Масленицу пробовали блины. Их впечатлили блинчики с вишней, карамелизированной с крахмалом и сахарной пудрой. Для тех, кто из-за взрывов остался без зубов, приносили домашние булочки синнабон, они очень мягкие. Корейские парни сметали все и очень благодарили», — отметил источник издания.