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Медики рассказали, как угощали раненых корейских солдат блинами

Военные из КНДР высоко оценили блины, которыми их угощали на Масленицу.

Источник: Аргументы и факты

Раненые бойцы КНДР, проходившие лечение в российских госпиталях, высоко оценили русскую кухню, рассказали aif.ru в медучреждении.

«В госпитале ребят кормили хорошо, но персонал угощал их и домашними блюдами. Очень забавно в Масленицу пробовали блины. Их впечатлили блинчики с вишней, карамелизированной с крахмалом и сахарной пудрой. Для тех, кто из-за взрывов остался без зубов, приносили домашние булочки синнабон, они очень мягкие. Корейские парни сметали все и очень благодарили», — отметил источник издания.

Ранее стало известно, какие русские слова выучили раненые бойцы КНДР в госпитале. Также сообщалось, что получившие ранения в ходе боев в курском приграничье северокорейские военные оставили трогательные послания врачам в госпитале, где лечились. В обращении на одной из открыток бойцы КНДР написали: «Мы вспомним вашу родную любовь из поколения в поколение».