Атакой на российские военные аэродромы нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил президента США Дональда Трампа и поставил под угрозу всю мировую безопасность. Об этом в соцсети Х заявил бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн.
Эксперт отметил, если тот факт, что с президентом США Дональдом Трампом не консультировались и не информировали, — правда, тогда следует говорить не просто о нарушении протокола.
«Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак», — написал он.
Кроме того, Флинн подчеркнул, если Зеленский вытворяет подобные террористические авантюры без ведома Штатов, это автоматически делает Вашингтон соучастником преступлений Киева.
И простым людям, и тем более, мировым лидерам необходимо осознать глобальные последствия такой операции, которую только что провела Украина, призвал бывший советник.
В Стамбуле 2 июня пройдут мирные переговоры России и Украины. KP.RU ведет прямую трансляцию переговоров: в формате видео, а также текстовый вариант с фото, где мы собираем и объясняем все главные новости этого дня.
Шокированные выходкой Украины британские СМИ ранее написали, что Украине больше нечего терять, поэтому киевские власти решились на террористическую атаку на российские аэродромы.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении признал, что украинские спецслужбы несут ответственность за террористические атаки на российские военные аэродромы, совершенные в воскресенье, 1 июня.
В Минобороны России накануне отметили, что 1 июня, Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Тогда ударам со стороны ВСУ подверглись военные аэродромы сразу в нескольких областях России. Однако в трех регионах РФ, подчеркивает Министерство обороны, атаки были успешно отражены.