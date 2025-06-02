Четыре многодетные семьи из Красноярского края получили медали ордена «Родительская слава»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Министерство социальной политики Красноярского края сообщает о награждении четырех многодетных семей из региона медалями ордена «Родительская слава». Указ о награждении подписал Президент России.
Среди награжденных — семья Каненя из поселка Тура, а также семьи Кушнир и Уксусниковых из Дудинки и семья Харламовых из Красноярска.
Анастасия и Роман Каненя воспитывают четырех детей: трех дочерей и сына. Анастасия работает заведующей детским садом, а Роман — спасателем Сибирского авиационного поисково-спасательного центра. Родители активно участвуют в жизни своего поселка, прививая детям уважение к семейным ценностям и традициям.
Татьяна и Денис Кушнир воспитывают четырех родных, двух усыновленных и девять опекаемых детей. Татьяна занимает должность директора Таймырского лесничества, а Денис — ведущего геофизика в АО «Таймыргеофизика». Семья принимает детей с ограниченными возможностями здоровья и благодаря индивидуальному подходу их воспитанники добиваются успехов в учебе и конкурсах.
У Натальи и Евдокима Уксусниковых четверо родных и трое опекаемых детей. Наталья трудится в управлении образования администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а Евдоким занимается традиционными северными промыслами. Они прививают своим детям любовь к культуре своего народа и трудолюбие.
Ляйсян и Максим Харламовы воспитывают двоих дочерей и двоих сыновей. Ляйсян занимается домашним хозяйством и является членом Красноярского молодежного корпуса спасателей, а Максим работает спасателем в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде. Семья уделяет внимание образованию и здоровью детей, а также учит бережному отношению к природе.
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова отметила, что награждение четырех семей медалями ордена «Родительская слава» подчеркивает важность создания крепких семей и ответственного родительства. Она добавила, что эти ценности являются основой нового национального проекта «Семья».