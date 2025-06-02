Четыре многодетные семьи из Красноярского края получили медали ордена «Родительская слава»

Татьяна и Денис Кушнир воспитывают четырех родных, двух усыновленных и девять опекаемых детей. Татьяна занимает должность директора Таймырского лесничества, а Денис — ведущего геофизика в АО «Таймыргеофизика». Семья принимает детей с ограниченными возможностями здоровья и благодаря индивидуальному подходу их воспитанники добиваются успехов в учебе и конкурсах.