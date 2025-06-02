«Михаил, Ева, Анна, Тимофей». Белстат обнародовал самые популярные имена детей в Беларуси

Белстат озвучил шесть самых популярных детских имен в Беларуси. Это следует из информации, подготовленной к Международному Дню защиты детей 1 июня, которая была опубликована на официальном сайте Национального статистического комитета.
Согласно данным, на 1 января 2025 года в стране проживает 1,764 млн детей, что составляет 19,4% от всего Беларуси. Так, 81,2% детей проживают в городской местности, а 18,8% — в сельской. Говорится, что на 1000 мальчиков приходится 950 девочек.
В Белстате отметили, что самыми популярными в Беларуси оказались шесть имен. Уточняется, что мальчиков чаще всего называют Тимофей, Матвей, Михаил. Что касается девочек, то их чаще всего белорусы называют Анна, София, Ева.
Кстати, попробуйте узнать знаменитых белорусов и белорусок по их детским фотографиям: звездные братья, самый молодой министр, дочь главного дуэта страны, спортсменка № 1 и мальчишки, исполнившие мечту.
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