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«Михаил, Ева, Анна, Тимофей». Белстат обнародовал самые популярные имена детей в Беларуси

Белстат озвучил шесть самых популярных детских имен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат озвучил шесть самых популярных детских имен в Беларуси. Это следует из информации, подготовленной к Международному Дню защиты детей 1 июня, которая была опубликована на официальном сайте Национального статистического комитета.

Согласно данным, на 1 января 2025 года в стране проживает 1,764 млн детей, что составляет 19,4% от всего Беларуси. Так, 81,2% детей проживают в городской местности, а 18,8% — в сельской. Говорится, что на 1000 мальчиков приходится 950 девочек.

В Белстате отметили, что самыми популярными в Беларуси оказались шесть имен. Уточняется, что мальчиков чаще всего называют Тимофей, Матвей, Михаил. Что касается девочек, то их чаще всего белорусы называют Анна, София, Ева.

Кстати, попробуйте узнать знаменитых белорусов и белорусок по их детским фотографиям: звездные братья, самый молодой министр, дочь главного дуэта страны, спортсменка № 1 и мальчишки, исполнившие мечту.

Ранее мы собрали, сколько стоит отдых на море в России для белорусов летом 2025 года: в Сочи — 2400 рублей, в Судаке — от 870, в Геленджике — от 945 BYN.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Июнь будет не очень жарким».