«Михаил, Ева, Анна, Тимофей». Белстат обнародовал самые популярные имена детей в Беларуси

Согласно данным, на 1 января 2025 года в стране проживает 1,764 млн детей, что составляет 19,4% от всего Беларуси. Так, 81,2% детей проживают в городской местности, а 18,8% — в сельской. Говорится, что на 1000 мальчиков приходится 950 девочек.