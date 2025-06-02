С 3 июня во Владивостоке ожидается массовое отключение воды

4 июня с 09:00 и до 17:00 не будет воды на улицах Проселочная, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5б и Снеговая, 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44 В, 54, 64, 70, 71 В, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109, 111, 111а, 111/113, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 135а, 137, 138, 141, 143, 145. С 9:00 до 20:00 отключат воду на Воронежской, Каштановой, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, Кипарисовой, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49, Окатовой, 46, Поселковой 1-ой, 1, 2, 3, 3а, 3 В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 23/1, 32., Поселковой 2-ой, 1, 1а, 1б, 1 В, 1д, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Поселковой 3-ей, и Тамбовской.