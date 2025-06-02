С 3 июня во Владивостоке ожидается массовое отключение воды

3 июня жителей нескольких улиц Владивостока ожидает первое массовое отключение воды. С 09:00 и до 20:00 из-за аварийных работ водоснабжения лишатся Адмирала Фокина, 8, 10, 12, 14, Алеутской, 2−28, 11−31, Верхнепортовой, 2−12, Морской 1-я, 2, и Светланской, 1−19, 2−20. Запастись водой советуют и на несколько дней, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «Примводоканал».
4 июня с 09:00 и до 17:00 не будет воды на улицах Проселочная, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5б и Снеговая, 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44 В, 54, 64, 70, 71 В, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109, 111, 111а, 111/113, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 135а, 137, 138, 141, 143, 145. С 9:00 до 20:00 отключат воду на Воронежской, Каштановой, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, Кипарисовой, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49, Окатовой, 46, Поселковой 1-ой, 1, 2, 3, 3а, 3 В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 23/1, 32., Поселковой 2-ой, 1, 1а, 1б, 1 В, 1д, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Поселковой 3-ей, и Тамбовской.
5 июня из-за плановых ремонтных работ воду отключат с 09:00 до 17:00 на Абрекской, 4, Горной, 3, 15, Карла Либкнехта, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, Карякинской, 33, Ковальчука, 3, 5а, 6, 9, 11, 15, 17, 19, Матросской 1-ой, 11, 14, 15, 16, Матросской 3-ей, 19, 20, 22а, 24, Матросской 5-ой, 21, Махалиной, 3, 3а, 5, 9а, 10, 12, Муравьева Амурского, 5, 7/9, 11/13, 15/17, 18/19, Светланской, 108, 108а, 108а, 108б, 108 В, 108е, 108ж, 112, 114, 157, 161/2, 161а, 163, 165, 165а, 165б, 167, 167а, 169, 173, 177/1, 177а, 179, 181, 183, 183б, 183 В, 189, 197, Тунгусской, 10, 10а, 11, 12, Экипажной, 2, 3, 4, 5, 8 стр. 1.
Воду отключат также 10 июня с 09:00 до 20:00 на улицах Босфора, Гастелло, Зои Космодемьянской, Матросова, Окатовой, 51, 56, 60, Поселковой 1-ой, 25, 27, 29, 31, Поселковой 2-ой, 51, и Приморской.
Недавно «Комсомолка» писала, что приморские энергетики ДРСК ведут подготовку своего оборудования к осенне-зимнему периоду 2025−2026 гг. Работы выполняются для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Приморья и снижения аварийности в сетях.