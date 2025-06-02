МИД КНДР осудил доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Начальник управления по внешней политике Министерства иностранных дел КНДР заявил, что доклад является сфабрикованным. По его словам, группа не имеет законных оснований для существования, поскольку ее деятельность нарушает принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела стран.