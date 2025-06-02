МИД КНДР осудил доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что считает доклад «Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций» (MSMT) провокационным и нарушающим принцип суверенного равенства Северной Кореи и России. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Начальник управления по внешней политике Министерства иностранных дел КНДР заявил, что доклад является сфабрикованным. По его словам, группа не имеет законных оснований для существования, поскольку ее деятельность нарушает принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела стран.
— Доклад, сфабрикованный 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и РФ, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада, и не имеет никакого основания для расследования применения суверенных прав других стран, — говорится на сайте.
Уточняется, что КНДР имеет право принять мощные меры в защиту своих прав и интересов от нарушения суверенитета и вмешательства членов-государств «Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР» во внутренние дела.
В конце мая MSMT выпустила доклад о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, некоторые аспекты которого якобы нарушают резолюции Совбеза ООН.
10 мая северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал «без колебаний» оказать России военную помощь в случае нападения США или других западных стран на нее. Он отметил, что сделает это в рамках корейско-российского соглашения.