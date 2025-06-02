Диетолог Поляков рассказал, чем можно заменить квас и кефир в окрошке

В поисках оригинальных альтернатив квасу и кефиру некоторые экспериментируют с экзотическими заправками окрошки. Однако диетолог-эндокринолог Антон Поляков в диалоге с aif.ru предупредил — неожиданные сочетания могут исказить вкус и навредить здоровью.
«Можно, конечно, посмотреть в сторону кокосового молока, как это делают в Юго-Восточной Азии, добавляя пряно-острые соусы. Но назвать это окрошкой язык не повернется», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что сбалансированных альтернатив без сахара и молока, которые сохранят вкус традиционной окрошки, найти сложно, поэтому рекомендует отдавать предпочтение традиционным вариантам основы для окрошки — например, домашнему квасу без сахара.
По его словам, это более безопасная альтернатива по сравнению с магазинными напитками, которые зачастую содержат добавленные сахара и стандартизированные ингредиенты.
«Можно заменить домашним квасом, где сахар не подразумевается, в отличие от магазинных стандартизированных вариантов», — отметил эксперт.
Ранее диетолог Поляков также сообщал, что людям, имеющим аллергию на молочный белок казеин, стоит отказаться от употребления кефира, так как в противном случае иммунная система отреагирует воспалением.