Диетолог Поляков рассказал, чем можно заменить квас и кефир в окрошке

В поисках оригинальных альтернатив квасу и кефиру некоторые экспериментируют с экзотическими заправками окрошки. Однако диетолог-эндокринолог Антон Поляков в диалоге с aif.ru предупредил — неожиданные сочетания могут исказить вкус и навредить здоровью.