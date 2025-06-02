Россиянам рассказали о новой схеме кражи денег с карт

Ежемесячно киберпреступники разрабатывают новые схемы обмана, причем одной из наиболее стремительно развивающихся становится использование ботов в мессенджерах, отметил эксперт по IT-инфраструктуре Иван Дегтярев. По его словам, автоматизированные системы, изначально созданные для бизнеса, теперь активно эксплуатируются злоумышленниками.
Особенно опасен вид мошенничества, маскирующийся под проверку на причастность к схемам. Бот предлагает якобы верифицировать номер телефона, ИНН или банковскую карту, после чего информирует о «подозрительных операциях» и требует пройти подтверждение, запрашивая персональные и финансовые реквизиты. Эти данные используются для несанкционированного доступа к счетам и хищения средств.
Широко распространена и схема, где бот имитирует службу доставки или поддержки маркетплейсов. Жертве поступает сообщение от «покупателя» со ссылкой для оформления доставки или получения платежа. Далее бот запрашивает реквизиты карты и код подтверждения, что открывает доступ к деньгам. Аналогично действуют фальшивые схемы компенсаций, розыгрышей и распродаж, также требующие платежных данных.
Особенно коварны, по словам Дегтярева, боты, притворяющиеся представителями банков или госучреждений. Они используют официальную стилистику, поддельные печати и мнимые «горячие линии», чтобы спровоцировать доверие и панику. Эксперт рекомендует немедленно блокировать подозрительных ботов, никогда не сообщать коды подтверждения и проверять информацию исключительно через официальные ресурсы организаций.
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