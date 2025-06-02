Россиянам рассказали о новой схеме кражи денег с карт

Особенно опасен вид мошенничества, маскирующийся под проверку на причастность к схемам. Бот предлагает якобы верифицировать номер телефона, ИНН или банковскую карту, после чего информирует о «подозрительных операциях» и требует пройти подтверждение, запрашивая персональные и финансовые реквизиты. Эти данные используются для несанкционированного доступа к счетам и хищения средств.