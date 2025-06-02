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В Омске 6 и 7 июня перекроют десятки улиц

Движение ограничат из-за велосипедного праздника.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие пятницу и субботу, 6 и 7 июня, для транспорта закроют несколько десятков городских улиц. Это связано с проведением «ВелоОмска-2025». Новость сообщил пресс-центр местной администрации.

«6 июня с 10:00 до 7 июня 21:00 ограничат движение на участках: улицы Ленина — от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь; Ивана Алексеева — от Соборной площади до улицы Красина; Тарской — от улицы Ленина до улицы Красина; Банковского переулка — от улицы Певцова до Соборной площади», — говорится в сообщении.

Подробное перечисление локаций, которые перекроют 7 июня, можно посмотреть на официальных онлайн-площадках мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

«Водителей просят скорректировать маршруты движения с учетом временного ограничения движения транспорта. Возможные маршруты объезда перекрытой территории проходят по улицам Интернациональная, Гагарина и по проспекту Карла Маркса», — уточнили в пресс-службе.

Ранее «КП Омск» рассказала о задержке сразу нескольких рейсов в местном аэропорту.