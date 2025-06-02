В Омске 6 и 7 июня перекроют десятки улиц

«6 июня с 10:00 до 7 июня 21:00 ограничат движение на участках: улицы Ленина — от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь; Ивана Алексеева — от Соборной площади до улицы Красина; Тарской — от улицы Ленина до улицы Красина; Банковского переулка — от улицы Певцова до Соборной площади», — говорится в сообщении.