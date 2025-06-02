Июнь начнётся с дождей и высоких температур в Казахстане

В Алматы первые два дня возможны дожди и грозы, в основном ночью 2 июня, но уже 3 и 4 июня осадки практически прекратятся, уступая место переменной облачности. Ветер в городе будет слабым, преимущественно юго-восточный и западный, а температуры ночью колеблются от +11 до +15 градусов, дневные — от +25 до +30 градусов.