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В Ростове-на-Дону 2 июня синоптики обещают до +28 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в первый рабочий день лета.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону первая рабочая неделя лета начнется с жаркой и солнечной погоды. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник, 2 июня, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Утром воздух в городе прогреется до +23 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +28, в город придет настоящее лето. К вечеру жара немного спадет, до +25 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +19 градусов.

Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

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