В Ростове-на-Дону 2 июня синоптики обещают до +28 градусов

В понедельник, 2 июня, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Утром воздух в городе прогреется до +23 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +28, в город придет настоящее лето. К вечеру жара немного спадет, до +25 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +19 градусов.