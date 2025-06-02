В Ростове-на-Дону 2 июня синоптики обещают до +28 градусов

В Ростове-на-Дону первая рабочая неделя лета начнется с жаркой и солнечной погоды. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В понедельник, 2 июня, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Утром воздух в городе прогреется до +23 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +28, в город придет настоящее лето. К вечеру жара немного спадет, до +25 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +19 градусов.
Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Подпишись на нас в Telegram.