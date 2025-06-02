Эта неделя в Башкирии завершится 3-дневными выходными

Для сотрудников, которые будут работать 6 июня, предусмотрена двойная оплата труда. Привлечение к работе в этот день возможно только с письменного согласия работника, за исключением чрезвычайных случаев, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса России. Работники имеют право отказаться от работы в праздник, если не давали согласия или не получали соответствующего приказа.