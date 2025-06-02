Эта неделя в Башкирии завершится 3-дневными выходными

Государственная инспекция труда Башкирии напомнила об особенностях трудового графика в грядущий праздник Курбан-байрам. 6 июня объявлен нерабочим праздничным днем на территории республики, что сокращает рабочую неделю на один день.
Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, праздничный день не включается в календарные дни ежегодного отпуска — таким образом, отпуск автоматически продлевается на один день. Кроме того, продолжительность рабочего дня 5 июня должна быть сокращена на один час.
Для сотрудников, которые будут работать 6 июня, предусмотрена двойная оплата труда. Привлечение к работе в этот день возможно только с письменного согласия работника, за исключением чрезвычайных случаев, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса России. Работники имеют право отказаться от работы в праздник, если не давали согласия или не получали соответствующего приказа.
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