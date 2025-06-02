У россиян стали красть Telegram-аккаунты под видом розыгрышей Лабубу

В беседе с РИА Новости представители компании F6 рассказали о выявлении ботов, завлекающих пользователей обещаниями подарков или участием в розыгрышах этих игрушек. Аналитики отдела защиты от цифровых угроз F6 обнаружили в Telegram ботов, имитирующих раздачу подарков за отзывы. Однако на самом деле мошенники выманивают контактные данные и код подтверждения Telegram (дающий возможность доступа к мессенджеру), выдавая его за «код уникального пользователя».