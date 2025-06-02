У россиян стали красть Telegram-аккаунты под видом розыгрышей Лабубу

Эксперты по кибербезопасности предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали использовать популярность игрушек Лабубу — зубастых монстров — для похищения Telegram-профилей россиян.
В беседе с РИА Новости представители компании F6 рассказали о выявлении ботов, завлекающих пользователей обещаниями подарков или участием в розыгрышах этих игрушек. Аналитики отдела защиты от цифровых угроз F6 обнаружили в Telegram ботов, имитирующих раздачу подарков за отзывы. Однако на самом деле мошенники выманивают контактные данные и код подтверждения Telegram (дающий возможность доступа к мессенджеру), выдавая его за «код уникального пользователя».
Кроме того, одним из условий участия в розыгрыше Лабубу может являться подписка на определенные мошеннические Telegram-каналы, которые созданы для обмана пользователей и кражи денежных средств.
Специалисты F6 также обнаружили фейковые аккаунты и боты, имитирующие продажу игрушек. После получения оплаты «продавец» перестает выходить на связь. В такой ситуации вернуть деньги практически невозможно.
«Схема с ложными подарками — одна из таких схем. Когда в качестве приманки злоумышленники используют игрушки, дети оказываются в особой опасности из-за доверчивости, которая свойственна их возрасту», — подчеркнула аналитик департамента Digital Risk Protection F6 Евгения Егорова.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мошенника, «превращавшего» бумагу в доллары.