Раненые бойцы КНДР, помогавшие в освобождении курского приграничья и попавшие на лечение в госпитали, поразили медиков терпением. Об этом рассказал aif.ru сотрудник одного из медучреждений, где проходили лечение корейские военнослужащие.
«Они очень терпеливые, как раненые. Лежит в забытьи, температура растет, раскрылся весь, пот градом. Сестра милосердия подходит помочь, обтирает, поправляет под раненым впитывающие пеленки, ободряюще гладит по голове. Он открывает на секунду глаза, очень искренне улыбается, говорит по-русски “спасибо” и снова проваливается в забытье», — отметил собеседник издания.
Сотрудник медучреждения поделился, что корейские военные принимали помощь «с достоинством и большой благодарностью». Он отметил, что первыми словами, которые выучили в госпитале бойцы КНДР стали «спасибо и здравствуйте».
Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за проявленные ими профессионализм, мужество и героизм, в ходе совместного с российскими бойцами освобождения приграничья в Курской области от ВСУ.