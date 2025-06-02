Медики рассказали, как лечили раненых бойцов КНДР

«Они очень терпеливые, как раненые. Лежит в забытьи, температура растет, раскрылся весь, пот градом. Сестра милосердия подходит помочь, обтирает, поправляет под раненым впитывающие пеленки, ободряюще гладит по голове. Он открывает на секунду глаза, очень искренне улыбается, говорит по-русски “спасибо” и снова проваливается в забытье», — отметил собеседник издания.