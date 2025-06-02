Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании более 45 миллионов рублей с ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщает ТАСС.
В иске, поданном от имени Министерства обороны РФ, ответчиком выступает ОАО «Российские железные дороги». Общая сумма требований составляет 45 миллионов 431 тысячу 863 рубля. Ранее ведомство уже подало восемь исков на сумму более 30 миллионов рублей.
31 марта стало известно, что Министерство обороны инициировало ряд судебных разбирательств против ОАО «Российские железные дороги». Общая сумма исковых требований составила 90 миллионов рублей. В Арбитражном суде города Москвы сообщили, что размер исковых требований министерства по самому крупному из поданных на тот момент исков к РЖД составил 34 миллиона 323 тысячи 707 рублей.
Ранее Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” с иском на сумму 2,69 млрд рублей.