Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков

31 марта стало известно, что Министерство обороны инициировало ряд судебных разбирательств против ОАО «Российские железные дороги». Общая сумма исковых требований составила 90 миллионов рублей. В Арбитражном суде города Москвы сообщили, что размер исковых требований министерства по самому крупному из поданных на тот момент исков к РЖД составил 34 миллиона 323 тысячи 707 рублей.