Погибший под Брянском машинист спас сотни людей, успев затормозить

— К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас, — поделилась супруга машиниста.