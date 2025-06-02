Погибший под Брянском машинист спас сотни людей, успев затормозить

Машинист поезда Климов — Москва Павел Мишин погиб в результате подрыва моста в Брянской области, но смог спасти людей. Его супруга Екатерина Мишина в воскресенье, 1 июня, рассказала, как ее муж до последнего сражался за жизни пассажиров.
— К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас, — поделилась супруга машиниста.
Она уточнила, что у супруга стаж работы 13 лет и он постоянно учился. По ее словам, Мишин обожал то, чем он занимается. Вдова добавила, что профессия машиниста была мечтой ее супруга с детства, он увлекался тематическими книгами и решил пойти по стопам своего дяди, который также работал на железной дороге.
У героя остались две дочери, младшей — всего шесть лет, передает «Комсомольская правда».
Взрыв моста под Брянском произошел ночью 1 июня. В это время под ним следовал пассажирский состав. Следственный комитет РФ классифицировал произошедшее как теракт. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».