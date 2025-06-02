За незаконную продажу алкоголя в Прикамье привлечена к ответственности предпринимательница

В Кишертском муниципальном округе в ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейские выявили магазин, где велась реализация алкоголя без лицензии, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Нарушения, зафиксированные в ходе проверки, послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Полицейские изъяли из незаконного оборота 15 литров алкогольной продукции.
Арбитражный суд Пермского края назначил 63-летней индивидуальной предпринимательнице административный штраф в размере 50 тысяч рублей, а продукцию решено передать на уничтожение.