Число пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 10 тысяч человек

Количество человек, пострадавших от нападений клещей в Пермском крае, превысило 10 тысяч, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
Такое число укусов членистоногих специалисты региона зафиксировали за два месяца клещевой активности. Как рассказывает ведомство, всего в 2025 году в крае с жалобой на присасывание клеща в медучреждения обратились 10339 человек. Из них почти 20% — 2227 человек — дети. В управлении уточнили, что, как и неделей ранее, укусы фиксируются по всем административным единицам Пермского края.
К 30 мая 2025 года «лидерами» по количеству обратившихся с подобной проблемой остаются Пермский округ и Пермь.
«Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей: Пермский район (1655 обращений), г. Пермь (1442), Краснокамский ГО (812), Добрянский ГО (555), Кунгурский МО (494), Чайковский ГО (401)», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Большая часть укусов на 22-й неделе года произошла во время посещения индивидуальных садов — 44%. За эту неделю 46,2% исследованных клещей оказались заражены иксодовым боррелиозом.