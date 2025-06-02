Число пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 10 тысяч человек

Такое число укусов членистоногих специалисты региона зафиксировали за два месяца клещевой активности. Как рассказывает ведомство, всего в 2025 году в крае с жалобой на присасывание клеща в медучреждения обратились 10339 человек. Из них почти 20% — 2227 человек — дети. В управлении уточнили, что, как и неделей ранее, укусы фиксируются по всем административным единицам Пермского края.