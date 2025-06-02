Ярослав Могильников мог сменить фамилию ради карьеры в кино

На встрече с фанатами в Перми актёр родом из Лысьвы Ярослав Могильников рассказал, как ему предлагали сменить фамилию в начале кинокарьеры.
«Первое, что мне сказала мой агент, когда мы с ней познакомились: “Не планируешь ли ты менять свою фамилию?” Я спросил: “Почему?” Она добавила: “Ну просто не хочешь поменять?”» — вспомнил Могильников.
Актёр также упомянул, что в детстве, когда он занимался самбо, его называли «Могилой». Однако больше такое прозвище нигде не прижилось. А кинокарьеру 17-летний артист действительно мог начать под другой фамилией.
«Я тогда реально задумался, хотел поменять фамилию — мог бы стать Ярославом Суворовым. Но потом я увидел в титрах фильма “Подельники” своё имя — Ярослав Могильников — и понял, что не буду менять», — решил актёр.
Родившийся в Прикамье актёр побывал на международном фестивале «Медвежонок 3», который проходил в Перми с 30 мая по 1 июня. Артист встретился с фанатами и, в том числе, рассказал о своих трудностях в киноиндустрии.