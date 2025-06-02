Названы последствия употребления спиртного в жару

Употребление спиртного в жаркую погоду способно спровоцировать обмороки, тепловые удары и повысить вероятность алкогольного психоза. Об этом предупредил терапевт-кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин.
«Что касается жары. Последствия могут быть еще более неприятными. Во-первых, потому что расширяются сосуды в моменте после того, как человек принял алкоголь, из-за этого могут быть обморочные состояния, намного быстрее возникать тепловой удар. Чаще могут быть алкогольные психозы, масса разных проблем», — пояснил Ашихмин.
Эксперт допустил лишь один бокал вина в день в жаркий период. Он также рекомендовал ограничить недельное потребление до одной бутылки качественного вина. При этом врач подчеркнул, что с медицинской и рациональной точек зрения алкоголь следует полностью исключить из рациона.
Как отметил специалист, безопасной дозы спиртного не существует. Алкоголь значительно увеличивает вероятность онкологических заболеваний — при регулярном употреблении до 4 раз, повышая риски рака пищевода, молочной железы и простаты.
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