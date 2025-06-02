Названы последствия употребления спиртного в жару

«Что касается жары. Последствия могут быть еще более неприятными. Во-первых, потому что расширяются сосуды в моменте после того, как человек принял алкоголь, из-за этого могут быть обморочные состояния, намного быстрее возникать тепловой удар. Чаще могут быть алкогольные психозы, масса разных проблем», — пояснил Ашихмин.