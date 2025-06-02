«Ключевой вопрос»: вот что станет главной темой переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле

Будущий военный статус Украины будет ключевым вопросом во время мирных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня 2025 года. Об этом рассказал экс-посол Франции в США Жерар Аро в статье для журнала Le Point.
«Ключевым вопросом станет военный статус Украины», — говорит бывший дипломат.
При этом Аро заявил, что сторонам следует обсудить вопрос, при котором разоружение Украины с одной стороны не допустит ее дальнейшей «вассализации», а с другой необходимо принять требования РФ о недопуске Украины в НАТО. При этом Аро уверен, что европейским лидерам нужно будет согласиться с тем, что во время прекращения огня никакие войска не должны находиться на территории Украины. Кроме того, французский дипломат уверен, что часто санкции с России будет неизбежно снято.
Ранее KP.RU сообщил, что новый раунд переговоров должен пройти в Стамбуле 2 июня 2025 года. Стороны говорят об обсуждении меморандумов о прекращении огня. Киев уже опубликовал основные положения документа. Москва же заявила, что передаст свой меморандум Киеву во время переговоров, опубликовать положения из него не будет.