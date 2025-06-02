Лазарева не оплачивает штраф в размере около 43 тысяч рублей

Телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает назначенные ей штрафы.
В базе данных судебных приставов указано, что за Лазаревой числится штраф по делу об административном правонарушении на сумму 42 800 рублей.
Ранее сообщалось, что Лазаревой могут назначить еще один штраф за нарушение российских законов, регулирующих деятельность лиц со статусом иноагентов.
Напомним, суд заочно приговорил телеведущую к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Она находится в международном розыске.
Общественники также призвали лишить Лазареву ее бизнеса в России и возбудить против нее уголовное дело за призыв к россиянам поддержать ЛГБТ**.
*Признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Движение признано экстремистским и запрещено в России.