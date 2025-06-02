На 43-м году жизни трагически скончалась известная по фильму «Хищник» Лиз Томкинс

В 2009 году она начала осуществлять свою деятельность в качестве независимого продюсера и производственного менеджера. В ее фильмографии — «Кенгуру-зомби» (в русской локализации — «Хищник»), «Спящий», «Циклон», «Озера скелетов», «Ученик шамана», «Скрытый мир», «Парящий дух», «Пора спать» и многие другие работы, рассказали в издании IF.