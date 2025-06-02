На 43-м году жизни трагически скончалась известная по фильму «Хищник» Лиз Томкинс

Австралийская актриса Элизабет Мари Томкинс трагически скончалась в возрасте 42 лет. Об этом стало известно в понедельник, 2 июня.
Все произошло еще 26 мая. По данным совета директоров WIFT Australia, артистка погибла в аварии.
Телепродюсер родилась в 1982 году в Квинсленде. После успешного окончания колледжа она ушла работать на телеканал Briz 31 — там Томкинс продюсировала различные шоу.
Под руководством актрисы на экраны вышли фильмы и сериалы, снятые в Квинсленде для HBO, FOX, Dimeworth Films и Limelight International.
В 2009 году она начала осуществлять свою деятельность в качестве независимого продюсера и производственного менеджера. В ее фильмографии — «Кенгуру-зомби» (в русской локализации — «Хищник»), «Спящий», «Циклон», «Озера скелетов», «Ученик шамана», «Скрытый мир», «Парящий дух», «Пора спать» и многие другие работы, рассказали в издании IF.