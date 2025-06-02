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Губернатор Амурской области: БПЛА не смогли поразить авиабазу «Украинка»

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что БПЛА не удалось нанести удары по авиабазе «Украинка». Об этом он заявил в воскресенье, 1 июня.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что БПЛА не удалось нанести удары по авиабазе «Украинка». Об этом он заявил в воскресенье, 1 июня.

— Ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было, — говорится в его Telegram-канале.

По словам главы региона, все находится под контролем.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 июня силы ПВО РФ уничтожили 162 БПЛА. Больше всего дронов — 57 — было сбито над Курской областью. В Белгородской области нейтрализовали 31 беспилотник, в Липецкой — 27, в Воронежской — 16, в Брянской и Рязанской — по 11.

Также 1 июня с 08:20 до 19:00 российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника в небе над Курской, Белгородской и Липецкой областями.