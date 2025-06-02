Губернатор Амурской области: БПЛА не смогли поразить авиабазу «Украинка»

Ранее стало известно, что в ночь на 2 июня силы ПВО РФ уничтожили 162 БПЛА. Больше всего дронов — 57 — было сбито над Курской областью. В Белгородской области нейтрализовали 31 беспилотник, в Липецкой — 27, в Воронежской — 16, в Брянской и Рязанской — по 11.