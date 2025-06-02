Хорошо, хоть на улице светло: Кто из жителей Кишинева останется без света на целый день — публикуем адреса

Отключения электричества в столице. О проведении запланированных работ в понедельник, 2 июня, сообщает поставщик услуги.
Центр:
Хынчештское шоссе, 140/4 — с 08:50 до 16:00.
Чеканы:
Кэлэторилор, 10A, 20/1, 22, 22b, 26, 30, 30/2, 32, 40, 31, 31A, 33−37, 43−51, 55/1, 57−65, 77−79, 99, пер. Кэлэторилор, 28, 28a, Мовилень, 13, 17A, 23A, 43A, В. Маяковского, 40−58, 58A, 58/1, Волунтарилор, 9, 14, 15A — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
Пер. Бульбочика, 6, 46−48, 54, Карьерей, 4/1, 10−14, 24−28, 36/1, 48, пер. 1 Карьерей, 1, 4A, 116, Чиркулуй, 11, 45−53, 57A, 59−61, 65, 16, 26−48, 52, 56−58, пер. 1 Чиркулуй, 1/1, 9, 14, пер. 2 Чиркулуй, 1, 5, пер. Пьетрэрией, 13A, пер. 2 Пьетрэрией, 2A, 17, 21, 21A, 27−29, бул. Ренаштерий Национале, 5, 8−10, 11, 33/1, 999 — с 09:20 до 12:00.
Карьерей, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E — с 13:00 до 16:00.
Криулень, 8−18, 22−38, 38B, 44−58, 13−25, 29−31, 35−63, 63A, Питуличий, 15−29, Подгоренилор, 5, 67, 88A, 91A, 93, 93a, 93A, 95−97, 76, 76/7, 88A, 94−98, 108A, 108D, 110−126 — с 10:00 до 16:00.