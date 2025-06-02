Усиление безопасности: несколько подпорных стен ремонтируют во Владивостоке

Работы выполняют подрядные организации, привлечённые администрацией Владивостока. Например, по адресу Адмирала Кузнецова, 52 подпорную стену ремонтирует бригада «ПСК “ВладГрад”». Рабочим предстоит привести в порядок подпорную стену протяжённостью порядка 100 метров. Работы на объекте уже на завершающей стадии — осталось завершить монтаж конструкции из пустотелых коробчатых блоков, выполнить обратную засыпку грунта и уплотнить щебень.
На этой же улице выполняется ремонт другой конструкции. Возле ул. Адмирала Кузнецова, 66а подпорную стену ремонтирует компания «Инвестстройторг», которой предстоит привести в порядок около 60 метров конструкции. Фундамент для подпорной стены уже готов, сверху будут устанавливать новые железобетонные блоки.
ООО «Ярд» работает над подпорной стеной на ул. Котельникова, 2. Компания сейчас выполняет фактурную армированную бетонную заливку, а далее начнёт монтаж и заливку бетоном пустот унифицированных дырчатых блоков.
В районе домов с 56 по 64 по улице Луговой подрядчику предстоит отремонтировать масштабный объект — подпорную стену протяжённостью 200 метров. Эти работы выполняет ООО «Стройартель».
На Черняховского, 13 конструкция немногим меньше — 150 метров. Сейчас на объекте ведутся земляные работы. Стену здесь будет восстанавливать ООО «Владстрой». При этом будет отремонтирована не только сама подпорная стена: на участке появится новая лестница, детская площадка и малые архитектурные формы. А пока на объекте выполняются земляные работы.
На улице Калинина, 279а ООО «Союз» вышел на финишную прямую при выполнении ремонта подпорной стены — осталось завершить работы по её укреплению.
Отметим, все этапы работ проводятся под постоянным контролем специалистов администрации Владивостока.