Усиление безопасности: несколько подпорных стен ремонтируют во Владивостоке

На Черняховского, 13 конструкция немногим меньше — 150 метров. Сейчас на объекте ведутся земляные работы. Стену здесь будет восстанавливать ООО «Владстрой». При этом будет отремонтирована не только сама подпорная стена: на участке появится новая лестница, детская площадка и малые архитектурные формы. А пока на объекте выполняются земляные работы.