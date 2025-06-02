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На острове Татышев в Красноярске начался пляжный сезон, но купание пока под запретом

В Красноярске на острове Татышев официально открывается пляжный сезон, однако купаться в водоемах еще нельзя.

В Красноярске на острове Татышев официально открывается пляжный сезон, однако купаться в водоемах еще нельзя.

Два из трех пляжей Татышев-парка — у Октябрьского моста и на озере Зеркальном — уже готовы к приему отдыхающих. В то же время, на пляже у Стрелки работы продолжаются.

В настоящее время проводятся анализы воды и почвы, ожидается проверка Роспотребнадзора. До получения официального заключения купание запрещено.

Организаторы напоминают посетителям о необходимости соблюдать правила безопасности:

— не оставляйте детей без присмотра;

— не заплывайте за буйки и не купайтесь в необорудованных местах;

— в случае чрезвычайной ситуации обращайтесь к спасателям или звоните по номеру 112.

Ранее мы рассказывали, что красноярцев ожидает сокращенная рабочая неделя в июне.