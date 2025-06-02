5 причин, почему наращённые волосы притягивают неудачи — маги раскрывают страшную правду

В мире эзотерики волосы считаются мощными проводниками энергии. Они, словно антенны, улавливают и передают информацию об их владельце — эмоции, переживания, жизненный опыт. Каждая прядь хранит в себе отпечаток души человека, который её отрастил. Когда вы решаетесь на наращивание, происходит нечто большее, чем простое крепление искусственных прядей. Вы буквально впускаете в свою энергетическую оболочку частичку чужой жизни со всеми её радостями и бедами. «В этом мире всё связано энергией, и волосы — это не просто прядки, а носители сильных энергетических потоков», — объясняет маг и ведун Дмитрий Васильев. По его словам, наращивание создаёт прямую связь между энергетикой донора волос и их нового обладателя.