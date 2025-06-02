Секреты удачной покупки: Эксперт объяснил, как выбрать вкусные ягоды без риска для здоровья

Перед употреблением все ягоды нужно тщательно промыть. Клубнику и землянику — под проточной водой, удаляя чашелистики после мытья. Малину и ежевику лучше промывать «душем», чтобы не повредить нежную структуру. Смородину и крыжовник можно замочить на 5−10 минут в холодной воде, а затем промыть. Чернику и голубику можно аккуратно промыть в дуршлаге.