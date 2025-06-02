Секреты удачной покупки: Эксперт объяснил, как выбрать вкусные ягоды без риска для здоровья

Сезон свежих ягод в России традиционно вызывает вопросы о безопасности их употребления. Внешние признаки ягод напрямую связаны с их полезными свойствами — чем более зрелая ягода, тем больше в ней содержится ценных полифенолов и антиоксидантов, которые и делают её полезной для здоровья.
Дмитрий Куликов.
Кандидат технических наук, доцент, директор Института прикладной биотехнологиии пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ.
При выборе ягод в первую очередь стоит оценивать их внешний вид. Спелые, качественные плоды имеют характерный для сорта цвет и правильную структуру поверхности, поделился эксперт.
Клубника должна быть сухой, ярко-красной, с зелёной чашечкой. Избегайте ягод с белыми «плечиками» у плодоножки — это признак незрелости. Малина также должна быть сухой, без сока на дне контейнера, и не мяться при лёгком нажатии. Белёсый налёт на малине — признак плесени.
Черника хорошего качества имеет равномерный сине-чёрный цвет с матовым налётом, а блестящие ягоды могут быть обработаны консервантами. Смородина (красная, белая, чёрная) должна быть упругой и сухой, ягоды легко отделяются от кисти. Крыжовник выбирайте слегка упругий, с целой кожицей без трещин, советует собеседник Life.ru. Спелые ягоды имеют равномерную окраску от зеленоватого до тёмно-фиолетового.
Критически важно соблюдать температурный режим при хранении ягод. Даже кратковременное нахождение ягод при температуре выше +8°С приводит к активизации патогенной микрофлоры. Особое внимание также следует уделять целостности упаковки и отсутствию следов порчи.
Перед употреблением все ягоды нужно тщательно промыть. Клубнику и землянику — под проточной водой, удаляя чашелистики после мытья. Малину и ежевику лучше промывать «душем», чтобы не повредить нежную структуру. Смородину и крыжовник можно замочить на 5−10 минут в холодной воде, а затем промыть. Чернику и голубику можно аккуратно промыть в дуршлаге.
«Исследования показывают, что рынки и стихийные точки продажи вдоль дорог остаются наиболее рискованными местами для приобретения ягод. Официальные торговые сети и сертифицированные сельскохозяйственные рынки предоставляют полный пакет документов, подтверждающих безопасность продукции», — отметил специалист.
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