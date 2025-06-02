В Хабаровске заммэра попал под суд из-за состояния дорог

«В адрес мэрии внесено представление. Кроме того, в отношении заместителя главы города по промышленности, транспорту, связи и взаимодействию с правоохранительными органами возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения)», — сообщила Ирина Стицкая, старший помощник прокурора Центрального района.