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В Хабаровске заммэра попал под суд из-за состояния дорог

Прокуратура выявила нарушения, влияющие на аварийность и травматизм.

Источник: Соцсети

В Хабаровске прокуратура инициировала привлечение заместителя мэра города к административной ответственности за нарушения при ремонте и содержании дорог, сообщает hab.aif.ru.

Проверку провела прокуратура Центрального района совместно с сотрудниками городской Госавтоинспекции. По её итогам установлено: ряд участков улично-дорожной сети не соответствует нормативным требованиям, что создаёт угрозу безопасности и способствует росту ДТП.

«В адрес мэрии внесено представление. Кроме того, в отношении заместителя главы города по промышленности, транспорту, связи и взаимодействию с правоохранительными органами возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения)», — сообщила Ирина Стицкая, старший помощник прокурора Центрального района.

Материалы направлены в суд. Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры.