ЦТ по второму профильному предмету сдают абитуриенты в понедельник

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по второму профильному предмету на выбор сдают в понедельник желающие поступить в вузы.
По данным директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, ЦТ планируют сдать в понедельник около 32,7 тыс. человек.
«Среди них как выпускники школ этого года, так и прошлых лет», — цитирует Миксюка БелТА.
В основном в качестве второго профильного абитуриенты выбирают английский язык, математику и биологию. ЦТ по этим предметам сдается 2 и 5 июня. Как ранее решило Минобразования, начинаться тестирование будет в 11:00, в том числе и в резервные дни.
Основной этап тестирования проходит с 26 мая по 5 июня. Для ряда предметов определены две даты. Традиционно есть и резервные дни: 19 июня можно пройти тест по всем предметам, 23 июня — по русскому и белорусскому языкам, а 21 июня — по остальным.
Планируется, что выдавать сертификаты ЦТ начнут с 1 июля.
Как заявил недавно министр образования Беларуси Андрей Иванец, ведомство провело работу над ошибками, и новая система уже обкатана. Речь идет, в том числе, о Централизованном экзамене (ЦЭ). И ЦЭ, и ЦТ теперь проводятся в единые сроки. Это снимает вопросы о возможных неравных либо иных условиях для выпускников нынешнего года и прошлых лет.