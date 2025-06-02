ЦТ по второму профильному предмету сдают абитуриенты в понедельник

Как заявил недавно министр образования Беларуси Андрей Иванец, ведомство провело работу над ошибками, и новая система уже обкатана. Речь идет, в том числе, о Централизованном экзамене (ЦЭ). И ЦЭ, и ЦТ теперь проводятся в единые сроки. Это снимает вопросы о возможных неравных либо иных условиях для выпускников нынешнего года и прошлых лет.