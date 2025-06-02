Дзюба подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном»

36-летний форвард останется с «молодыми и звонкими» еще на один сезон, сообщили представители клуба из 63-го региона.
Артем Дзюба присоединился к «красно-черным» в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне сыграл в 22 матчах в РПЛ и двух в Кубке. Забил десять мячей и отдал семь результативных передач.
При этом журналист Иван Карпов пишет, что по новому соглашению нападающий будет получать порядка 3 млн рублей. Для сравнения, по прошлому было 2,6 млн в месяц.
Ранее писали, что подопечные Заура Тедеева в прошедшем сезоне добились одной волевой победы, а самарские «Крылья Советов» трех.
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