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В Ростовской области с 1 июня заработали 92 пляжа

С 1 июня на Дону открылись 92 пляжа. В Ростове этим летом будут работать четыре официальных пляжа.

Источник: Управление по физической культуре и спорту администрации Ростова-на-Дону

Как сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС России, в Ростовской области было запланировано открыть 95 пляжей к купальном сезону. Пока открыты 92.

В Ростове для безопасного купания откроют пляжи на Зеленом острове и в парке Левобережном, а также два частных пляжа — «Каррера» и «Абрикос» на Западном.

Во время купального сезона инспекторы будут проверять пляжи на соблюдение требований безопасности.

На официальных пляжах работают спасатели и можно получить медпомощь, речное дно обследовано и очищено водолазами.

В период купального сезона в донском регионе за безопасностью отдыхающих будут следить свыше 200 спасателей разных ведомств, а также свыше 100 единиц автотранспорта и 120 плавсредств.