В Ростовской области с 1 июня заработали 92 пляжа

Как сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС России, в Ростовской области было запланировано открыть 95 пляжей к купальном сезону. Пока открыты 92.
В Ростове для безопасного купания откроют пляжи на Зеленом острове и в парке Левобережном, а также два частных пляжа — «Каррера» и «Абрикос» на Западном.
Во время купального сезона инспекторы будут проверять пляжи на соблюдение требований безопасности.
На официальных пляжах работают спасатели и можно получить медпомощь, речное дно обследовано и очищено водолазами.
В период купального сезона в донском регионе за безопасностью отдыхающих будут следить свыше 200 спасателей разных ведомств, а также свыше 100 единиц автотранспорта и 120 плавсредств.