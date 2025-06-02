Самокаты в Ташкенте: удобный транспорт или городская угроза?

Основные пользователи — подростки и молодёжь. Но если взрослые более-менее соблюдают правила (или хотя бы задумываются о них), то подростки катаются, как хотят и где хотят. Внутри дворов, махаллей, на тротуарах, через «зебру» на полной скорости, без шлемов и понятия о приоритетах движения. Люди жалуются, что дети на улицах уже боятся играть, а пожилые — выходить на прогулку. Столкновения с пешеходами случаются, просто пока без трагических последствий. Пока.