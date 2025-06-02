Самокаты в Ташкенте: удобный транспорт или городская угроза?

Кто катается и как?
Основные пользователи — подростки и молодёжь. Но если взрослые более-менее соблюдают правила (или хотя бы задумываются о них), то подростки катаются, как хотят и где хотят. Внутри дворов, махаллей, на тротуарах, через «зебру» на полной скорости, без шлемов и понятия о приоритетах движения. Люди жалуются, что дети на улицах уже боятся играть, а пожилые — выходить на прогулку. Столкновения с пешеходами случаются, просто пока без трагических последствий. Пока.
И ещё одна боль — «брошенные» самокаты. После использования их оставляют где угодно: у подъездов, в проходах, на пандусах для инвалидов, на детских площадках. Они мешают и раздражают. А ведь речь идёт об общественном пространстве, где должно быть комфортно всем, а не только тем, кто спешит доехать до кофейни.
Что можно и нужно сделать?
Городские власти должны разработать чёткие правила использования самокатов: где разрешено движение, какие участки являются пешеходными, какая скорость допустима в жилых кварталах. Особенно важно ограничить скорость движения — современные технологии позволяют автоматически снижать её в определённых зонах с помощью геолокации.
Необходимо также навести порядок с парковкой. Самокаты не должны валяться где попало — они должны оставляться только в специально отведённых местах. Нарушение — повод для блокировки аккаунта пользователя и взысканий.
Параллельно нужно ввести ответственность за нарушения: за езду в неположенных местах, опасные манёвры или за то, что самокат бросили посреди тротуара, должен следовать штраф. В идеале — вплоть до блокировки доступа к сервису. Такие меры должны реализовываться в сотрудничестве с УБДД и городскими службами.
И, наконец, сами компании, предоставляющие аренду самокатов, не должны просто снимать прибыль. На них тоже лежит ответственность. Они обязаны реагировать на жалобы, следить за порядком, убирать самокаты с тротуаров и участвовать в диалоге с городом.
Мы слишком часто ждем, пока не произойдет трагедия. Самокаты — это отличная идея, но только если она работает в рамках системы, где есть правила, ответственность и безопасность для всех. Иначе — это просто ещё один источник хаоса в городе, который и так задыхается от транспортных проблем.
Город — для людей, а не для безнаказанных гонщиков. И если власти действительно хотят сделать Ташкент удобным и безопасным, регулирование самокатов — одна из задач, которую нужно решать уже сейчас.