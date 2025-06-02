В Крыму увеличился поток иностранных туристов

«На майские праздники был замечен увеличенный поток туристов из Китая на территорию Республики Крым. Даже уже сейчас, при неработающем аэропорте», — сказала Морозова.
По ее словам, это свидетельствует о том, что, когда откроется спроектированный как международный аэропорт Симферополь, Крым захлестнет волна иностранных туристов.
«После окончания СВО сюда хлынет поток туристов не только со всей территории Российской Федерации, но и из иных государств», — считает эксперт.
Ранее Морозова назвала пять причин роста цен на недвижимость в Крыму, среди которых рост привлекательности полуострова у туристов, в том числе иностранных, в связи с улучшением логистики и позитивных изменений на фоне меняющейся геополитической повестки.
А эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что за жильем в Крыму стали «охотиться» граждане США и Европы.