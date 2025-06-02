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В Крыму увеличился поток иностранных туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен увеличенный поток иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.

Источник: РИА "Новости"

«На майские праздники был замечен увеличенный поток туристов из Китая на территорию Республики Крым. Даже уже сейчас, при неработающем аэропорте», — сказала Морозова.

По ее словам, это свидетельствует о том, что, когда откроется спроектированный как международный аэропорт Симферополь, Крым захлестнет волна иностранных туристов.

«После окончания СВО сюда хлынет поток туристов не только со всей территории Российской Федерации, но и из иных государств», — считает эксперт.

Ранее Морозова назвала пять причин роста цен на недвижимость в Крыму, среди которых рост привлекательности полуострова у туристов, в том числе иностранных, в связи с улучшением логистики и позитивных изменений на фоне меняющейся геополитической повестки.

А эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что за жильем в Крыму стали «охотиться» граждане США и Европы.