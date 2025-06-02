«Гусевский мясник», зверски резавший женщин и детей в 90-е, признался в новом убийстве

А ранее Life.ru рассказывал об Александре Пичушкине, которому в 2007 году суд вынес приговор в виде пожизненного заключения за зверское лишение жизни 49 человек в Битцевском парке. Первое своё чудовищное деяние битцевский маньяк совершил ещё в юности, в возрасте 18 лет, в 1992 году, когда расправился со своим сокурсником по ПТУ, где изучал слесарное дело. Последующую серию убийств он начал в 2001 году, работая грузчиком в непосредственной близости от Битцевского парка. Убитых Пичушкин прятал в канализационных колодцах. Каждое своё преступление он тщательно продумывал, выбирая в основном пожилых мужчин, исчезновение которых, по его расчётам, не вызовет скорой тревоги. Подробнее о том, как преступник в середине нулевых держал в страхе всю столицу, — в материале Life.ru.