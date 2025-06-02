Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

В семи областях Украины в понедельник утром объявили воздушную тревогу. Такие данные следуют из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сирены звучат в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В 07:44 сигнал воздушной тревоги начал раздаваться в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Накануне воздушная тревога была объявлена в десяти областях Украины.
В результате серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье повреждения получили объекты критической инфраструктуры.