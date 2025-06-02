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Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

Сирены воздушной тревоги включились в 07:44.

В семи областях Украины в понедельник утром объявили воздушную тревогу. Такие данные следуют из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены звучат в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В 07:44 сигнал воздушной тревоги начал раздаваться в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Накануне воздушная тревога была объявлена в десяти областях Украины.

В результате серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье повреждения получили объекты критической инфраструктуры.