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Бойцы ВС РФ угнали канадский БТР на глазах у солдат ВСУ

Речь идет о бронетранспортере LAV Super Bison.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии угнали канадский бронетранспортер LAV Super Bison на глазах у солдат ВС Украины, соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военное дело».

На видеоролике запечатлено, как бойцы РФ похищают машину прямо на глазах у противников. Один из солдат ВСУ пытался догнать украденный БТР, но остановить его не смог.

По информации авторов канала, дерзкую операцию осуществили военнослужащие разведроты 22-го мотострелкового полка ВС РФ.

Ранее школьник Сержа Щеглов из курского приграничья рассказал журналистам о том, как забрал три пулеметные ленты с позиций Вооружённых сил Украины.