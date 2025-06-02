Бойцы ВС РФ угнали канадский БТР на глазах у солдат ВСУ

Военнослужащие российской армии угнали канадский бронетранспортер LAV Super Bison на глазах у солдат ВС Украины, соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военное дело».
На видеоролике запечатлено, как бойцы РФ похищают машину прямо на глазах у противников. Один из солдат ВСУ пытался догнать украденный БТР, но остановить его не смог.
По информации авторов канала, дерзкую операцию осуществили военнослужащие разведроты 22-го мотострелкового полка ВС РФ.
Ранее школьник Сержа Щеглов из курского приграничья рассказал журналистам о том, как забрал три пулеметные ленты с позиций Вооружённых сил Украины.