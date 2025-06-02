Омским родителям назвали даты зачисления детских пособий в первый месяц лета

График трехдневных выплат выглядит следующим образом: 3 июня перечислят единое пособие семьям с детьми, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также выплаты в связи с рождением первого ребенка. 5 июня зачислят на банковские счета ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. В период с 5 по 6 июня произойдет оплата пособий по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам.