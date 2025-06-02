Магнитные бури 2 июня: ученые рассказали о новом ударе от Солнца

Первая волна магнитных бурь обрушилась на Землю 1 июня 2025 года. Ученые ИКИ РАН на официальном сайте сообщили о новом ударе от Солнца. Геомагнитная обстановка остается напряженной. Отмечается, что утром 2 июня 2025 года показатели скорости и температуры солнечного ветра сохраняют экстремально высокие значения.
«По состоянию на утро 2 июня по московскому времени общая обстановка в окрестностях Земли остаётся сильно возмущенной. Показатели скорости и температуры солнечного ветра, хотя ушли от рекордных уровней, всё ещё сохраняют экстремально высокие значения», — говорится в статье на официальном сайте.
Деятели науки отметили, что только к вечеру 4 июня ситуация с геомагнитными излучениями будет стабилизирована и метеозависимые люди почувствуют облегчение.
Ранее KP.RU дал прогноз магнитных бурь со 2 по 8 июня. Сообщалось, что утром в субботу неожиданно полыхнула довольно сильная вспышка, выбросившая колоссальное количество плазмы прямо в сторону Земли.