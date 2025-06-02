Магнитные бури 2 июня: ученые рассказали о новом ударе от Солнца

«По состоянию на утро 2 июня по московскому времени общая обстановка в окрестностях Земли остаётся сильно возмущенной. Показатели скорости и температуры солнечного ветра, хотя ушли от рекордных уровней, всё ещё сохраняют экстремально высокие значения», — говорится в статье на официальном сайте.