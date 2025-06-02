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У Самары Волга прогрелась до +16 градусов в конце мая 2025 года

Самарские любители ходить на пляж могут ликовать — температура воды в Волге резко идет вверх.

Самарские любители ходить на пляж могут ликовать — температура воды в Волге резко идет вверх.

По данным Приволжского УГМС, вода в нашей любимой реке прогрелась до +16 градусов у Самары, +20 у Тольятти и также +20 у Сызрани.

Вероятно, на такой резкий рост повлияла сильная жара, которая охватила Самару в последние дни мая. Однако, все в пределах нормы — за последние годы температура Волги у Самары в июне колебалась от +17 до +20 градусов. А сейчас только начало месяца.

По словам очевидцев, самарцы уже вовсю загорают на пляжах. Кто-то даже купается.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».