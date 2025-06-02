Горячую воду включат, но не всем: в Челябинске в 20% домов продлят сроки опрессовок

Во всех районах Челябинска, кроме Металлургического, 3 июня завершится первый этап опрессовок. Но горячая вода вернется пока не в каждый дом.
— Понимаем, что есть повреждения, — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. — Незначительное количество будет продлено. Основная масса будет включена до конца этой недели. Чуть менее 20% будет продлено.
Второй этап гидравлических испытаний начнется 17 июня.
— Это позволит нам успеть разобраться со всеми аварийными ситуациями, — пообещал Александр Астахов.