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Горячую воду включат, но не всем: в Челябинске в 20% домов продлят сроки опрессовок

В Челябинске в 20% домов продлятся сроки первого этапа опрессовок.

Источник: Комсомольская правда

Во всех районах Челябинска, кроме Металлургического, 3 июня завершится первый этап опрессовок. Но горячая вода вернется пока не в каждый дом.

— Понимаем, что есть повреждения, — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. — Незначительное количество будет продлено. Основная масса будет включена до конца этой недели. Чуть менее 20% будет продлено.

Второй этап гидравлических испытаний начнется 17 июня.

— Это позволит нам успеть разобраться со всеми аварийными ситуациями, — пообещал Александр Астахов.