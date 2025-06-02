«Главное, чтобы шашлык не сгорел»: Житель Рязани спокойно жарил мясо во время атаки дронов

Во время ночной атаки беспилотников на несколько российских регионов, включая Воронеж, Курск, Липецк и Рязань, системы ПВО успешно сбили 162 дрона. При этом один из местных жителей в районе Рязани, жаря шашлыки, спокойно считал взрывы. Об этом сообщил SHOT.