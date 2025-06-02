«Главное, чтобы шашлык не сгорел»: Житель Рязани спокойно жарил мясо во время атаки дронов

Готовка шашлыков под работу ПВО. Видео © SHOT.
«Так, это у нас 10-й по счёту. Беспилотники сбивают. Наше ПВО на высоте. Главное, чтобы шашлык не сгорел», — прокомментировал местный житель.
В Воронеже серия взрывов раздалась около 23:00. Яркие вспышки и громкие удары вызвали срабатывание автомобильных сигнализаций и вибрацию стёкол в жилых домах. В этот период было уничтожено свыше 15 БПЛА.
В Курске около 23:40 дроны попали в жилые дома на улице Дмитрова. Обломки повредили верхние этажи девятиэтажки. Предварительно, пострадали две квартиры, ещё два частных дома и несколько машин.
Липецк тоже подвергся атаке. В небе над городом видели вспышки от взрывов. По предварительной информации, дроны пытались ударить по комбинату НЛМК. В Лебедяни Липецкой области БПЛА едва не столкнулся с жилым домом. Местные службы оцепили места попадания фрагментов.
В Рязани падение обломков дронов привело к повреждению припаркованных машин и разбитым окнам в жилых домах. Власти проводят оценку ущерба.
А ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 162 дрона ВСУ над девятью регионами за шесть часов. Согласно ведомству, наибольшее число перехваченных беспилотников было в Курской области — 57 штук.