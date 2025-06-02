Б. Миронов стал новым главным тренером тольяттинской «Лады»

В минувшем сезоне новый 53-летний наставник волжан взял серебро Континентальной хоккейной лиги.
Борис Миронов — воспитанник столичного ЦСКА, заслуженный мастер спорта. Игровую карьеру провел в роли защитника. Выступал за «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В НХЛ провел 741 встречу.
Также брал серебро и бронзу Олимпиад 1998-го и 2002-го. В 2015-м стал помощником главного тренера в «Красной Армии» в МХЛ.
«Через год возглавил молодых “армейцев” и сразу завоевал Кубок Харламова. В преддверии сезона 2018−2019 вошел в штаб нижнекамского “Нефтехимика”, а в розыгрыше 2021−2022 возглавлял московский “Спартак”», — уточнили представители «Лады».
В минувшем сезоне работал с Бенуа Гру в «Тракторе». Стал серебряным призером. В финале челябинский клуб уступил ярославскому «Локомотиву» (12+).
На днях спортдиректор «автозаводцев» Сергей Гомоляко объяснил, в какой хоккей будут играть тольяттинцы.
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