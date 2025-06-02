На «Госуслуги» хотят добавить еще один важный сервис: он будет работать бесплатно круглые сутки

В Госдуму внесут проект закона, в котором предполагается добавить на главную страницу портала «Госуслуги» кнопку безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу депутата Дмитрия Гусева сообщает РИА Новости.
Целью законодательной инициативы называется создание дополнительного канала обращения граждан в экстренных случаях, который не требует звонка. С помощью такой кнопки люди смогут быстро сообщить о происшествии, угрожающем безопасности жизни людей.
Законопроект предусматривает, что кнопка на «Госуслугах» интегрируется в Единую систему вызова служб по номеру «112» и обеспечит оперативную передачу сигналов о происшествиях в соответствующие диспетчерские центры.
Кроме того, отмечается, что новый механизм должен быть общедоступным, бесплатным, работать круглосуточно и должен передавать сигнал между регионами России, если происшествие затрагивает межрегиональные интересы.
Напомним, с 1 апреля этого года на портале «Госуслуги» уже работает новый сервис под названием «Сим-карты». С помощью него россияне смогут увидеть, сколько и каких абонентских номеров на них зарегистрировано.
Также сообщалось, что правительство России планировало ввести новое, более простое решение для защиты личных данных на портале «Госуслуг». Система биометрии станет доступнее для всех пользователей, обещали власти.