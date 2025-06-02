В центре Самары 2 июня ограничат движение из-за проведения крестного хода

В Самаре 2 июня ограничили проезд в центре города в связи с проведением крестного хода в день памяти святителя Алексия. Ряд улиц будет перекрыты до 13.30, предупредили в городском департаменте транспорта.
— Отметим, что работа общественного транспорта будет организована в обычном режиме, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Проезд будет закрыт на участках улиц Некрасовская, Садовая, Ленинградская, Куйбышева и Максима Горького. Здесь же до 13.30 запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения не распространяют на машины экстренных служб.